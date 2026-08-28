21 чоловік "служив" лише в "Оберезі": ДБР викрило посадовця ТЦК на Прикарпатті на внесенні неправдивих даних

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника Івано-Франківського районного ТЦК та СП, який, за версією слідства, вносив до системи "Оберіг" неправдиві відомості про нібито проходження військової служби військовозобов’язаними. Йдеться про 21 чоловіка, які фактично не були призвані до війська.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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У межах операції "Чесний призов" працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника — начальнику мобілізаційного відділення Івано-Франківського районного ТЦК та СП.

Вніс до "Оберегу" неправдиву інформацію

За даними слідства, він вніс до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" неправдиві відомості про нібито проходження військової служби 21 військовозобов’язаним.

Для цього посадовець використовував власний електронний ключ доступу, логін та пароль і без законних підстав змінював дані в облікових картках громадян.

У червні 2025 року він вніс до "Оберегу" інформацію про нібито зарахування одного військовозобов’язаного до військової частини та зняття його з військового обліку. Насправді чоловік на військову службу не призивався.

Надалі, з листопада 2025 року до січня 2026 року, аналогічні зміни посадовець вніс ще щодо 20 військовозобов’язаних. Усі вони фактично не проходили військову службу, хоча в системі значилися зарахованими до військових частин.

За версією слідства, одним із мотивів таких дій могло бути штучне завищення показників виконання мобілізаційного плану.

Посадовцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, зокрема повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

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Позбавлення волі на строк до 6 років.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання підполковнику запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини правопорушення, зокрема перевіряють, чи отримував посадовець або інші особи неправомірну вигоду за внесення недостовірних даних до системи, а також встановлюють можливе коло причетних.

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