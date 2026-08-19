Начальника Миколаївського ТЦК, підозрюваного в одержанні $15 тисяч хабаря, відсторонили від посади, - ОГПУ
Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні $15 тисяч неправомірної вигоди, відсторонили від посади. Суд також обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4,659 млн грн застави.
Про це повідомили у в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Відсторонення від посади
За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд відсторонив від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди - 15 000 доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України).
Запобіжний захід
Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 млн 659 тис. грн застави.
Що встановило слідство
За даними слідства, посадовець вимагав гроші за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних, зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи.
Крім того, він обіцяв посприяти у неприйнятті вже мобілізованого громадянина до військової частини та його направленні на повторне проходження ВЛК.
Досудове розслідування триває.
Що передувало
- Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали 13 серпня під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, він узяв гроші за те, щоб трьох військовозобов'язаних не мобілізували, зняли з розшуку в системі "Оберіг" та створили умови для їхнього подальшого бронювання на роботі.
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