Начальника Николаевского ТЦК, подозреваемого в получении взятки в размере 15 тысяч долларов, отстранили от должности, - ОГПУ

Начальника Николаевского областного ТЦК и СП, подозреваемого в вымогательстве и получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды, отстранили от должности. Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,659 млн гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Отстранение от должности

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд отстранил от должности начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды - 15 000 долларов США (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Меру пресечения

Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.

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Что установило следствие

По данным следствия, чиновник вымогал деньги за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберіг" и создание условий для дальнейшего бронирования по месту работы.



Кроме того, он обещал содействовать в отказе в призыве уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и его направлении на повторное прохождение ВЛК.



Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало