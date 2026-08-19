Начальника Николаевского ТЦК, подозреваемого в получении взятки в размере 15 тысяч долларов, отстранили от должности, - ОГПУ
Начальника Николаевского областного ТЦК и СП, подозреваемого в вымогательстве и получении 15 тысяч долларов неправомерной выгоды, отстранили от должности. Суд также избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,659 млн гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отстранение от должности
По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона суд отстранил от должности начальника Николаевского областного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды - 15 000 долларов США (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Меру пресечения
Также суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 млн 659 тыс. грн.
Что установило следствие
По данным следствия, чиновник вымогал деньги за непринятие мобилизационных мер в отношении трех военнообязанных, снятие их с розыска в системе "Оберіг" и создание условий для дальнейшего бронирования по месту работы.
Кроме того, он обещал содействовать в отказе в призыве уже мобилизованного гражданина в воинскую часть и его направлении на повторное прохождение ВЛК.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало
- Начальника Николаевского областного ТЦК и СП задержали 13 августа во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, он взял деньги за то, чтобы троих военнообязанных не мобилизовали, сняли с розыска в системе "Оберег" и создали условия для их дальнейшего бронирования на работе.
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