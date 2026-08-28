Оккупанты в Волновахе оставили 81 работника без средств к существованию: зарплату не платили восемь месяцев, долг - почти 19 млн рублей
Во временно оккупированной Волновахе российское предприятие "Литейные инновации Донбасса" задолжало 81 работнику почти 19 млн рублей зарплаты. Выплаты не производились с сентября 2025 года по апрель 2026 года, хотя у компании были для этого финансовые возможности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Компанию зарегистрировали – и через два месяца возникли проблемы
ООО "ЛИД" - "Литейные инновации Донбасса", занимающееся производством чугуна, стали и ферросплавов, зарегистрировали в Волновахе 26 июня 2025 года по адресу ул. Ленина, 23А. Генеральным директором компании указан Сергей Канаев.
Однако уже 27 августа - всего через два месяца после регистрации - в российский реестр внесли запись о недостоверности сведений о юридическом лице.
А с сентября 2025 года предприятие прекратило выплачивать зарплату работникам.
За восемь месяцев задолженность приблизилась к 19 млн рублей
К апрелю 2026 года задолженность перед 81 работником достигла почти 19 млн рублей.
По информации Андрющенко, руководство предприятия имело финансовую возможность рассчитаться с людьми, однако зарплату им не выплачивало.
Он обратил внимание на хронологию появления и деятельности компании: от её регистрации до внесения сведений о недостоверности данных прошло всего два месяца, а вскоре после этого начала накапливаться многомиллионная задолженность.
"Немного пахнет "схемой". Вот тебе и "восстановление промышленности", - прокомментировал Андрющенко
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