Окупанти у Волновасі залишили 81 працівника без засобів до існування: зарплату не платили вісім місяців, борг - майже 19 млн рублів

У тимчасово окупованій Волновасі російське підприємство "Литейные инновации Донбасса" заборгувало 81 працівнику майже 19 млн рублів зарплати. Виплати не здійснювали з вересня 2025-го до квітня 2026 року, хоча компанія мала для цього фінансові можливості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Компанію зареєстрували – і за два місяці виникли проблеми

ТОВ "ЛИД" – "Литейные инновации Донбасса", яке займається виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, зареєстрували у Волновасі 26 червня 2025 року за адресою вул. Леніна, 23А. Генеральним директором компанії вказаний Сергій Канаєв.

Однак уже 27 серпня – лише через два місяці після реєстрації – до російського реєстру внесли запис про недостовірність відомостей щодо юридичної особи.

А з вересня 2025 року підприємство припинило виплачувати зарплату працівникам.

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За вісім місяців борг наблизився до 19 млн рублів

До квітня 2026 року заборгованість перед 81 працівником сягнула майже 19 млн рублів.

За інформацією Андрющенка, керівництво підприємства мало фінансову можливість розрахуватися з людьми, однак зарплату їм не виплачувало.

Він звернув увагу на хронологію появи та діяльності компанії: від її реєстрації до внесення відомостей про недостовірність даних минуло лише два місяці, а невдовзі після цього почала накопичуватися багатомільйонна заборгованість.

"Трохи пахне "схемою". От тобі і "відбудова промисловості", – прокоментував Андрющенко

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