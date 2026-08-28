Днестр критически обмелел из-за засухи: Украина и Молдова еще больше сокращают сброс воды из водохранилища

Из-за продолжительной засухи и отсутствия осадков ситуация на Днестре становится критической. Украина и Молдова договорились ещё больше сократить сброс воды из Днестровского водохранилища — с нынешних 75 до 60 кубометров в секунду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, решение одобрила Днестровская комиссия, в которую входят представители обеих стран.

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Уровень водохранилища приблизился к критической отметке

Новый режим работы Днестровского водохранилища предварительно будет действовать в течение двух недель. Причиной стало его стремительное обмеление.

По словам пресс-секретаря правительства Молдовы Думитру Чорича, украинская сторона изначально предлагала сократить сброс еще сильнее - до 50 кубометров в секунду.

"Из-за засухи и отсутствия осадков уровень воды в Днестровском водохранилище, который обычно составляет около 123 метров, приближается к 112 метрам, что является критическим уровнем", - отметил он.

Еще в середине августа Министерство окружающей среды Молдовы сообщало об исторически низком уровне воды в водохранилище.

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Сброс воды сокращают уже в третий раз

Обычный объем сброса из Днестровского водохранилища составляет 100 кубометров в секунду – этот показатель закреплен в двустороннем соглашении от июня 2024 года.

Из-за дефицита воды его сначала снизили со 100 до 85 кубометров в секунду. С 11 августа Украина сократила сброс до 75 кубометров, а теперь Киев и Кишинев согласовали новое сокращение - до 60 кубометров в секунду.

Таким образом, по сравнению с обычным режимом сброс воды сократится на 40%.

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От Днестра зависит водоснабжение Кишинева

Ситуация важна и для Молдовы, поскольку от Днестра зависит водоснабжение Кишинева. Из-за обмеления специалистам уже приходится адаптировать работу водозабора.

По данным молдавской стороны, станция рассчитана на уровень воды 9 метров, тогда как сейчас он опустился до 8,3 метра.

Режим работы Днестровского водохранилища также напрямую влияет на экосистему реки, поэтому Украина и Молдова координируют дальнейшие решения в зависимости от водной ситуации.

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