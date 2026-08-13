50% территории Европы охвачены рекордной засухой, - Еврокомиссия. ФОТОрепортаж

Около половины территории Европейского Союза оказалась под воздействием аномальной жары и рекордной засухи.

Об этом свидетельствуют данные доклада Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, сообщает Цензор.НЕТ.

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Длительное отсутствие осадков и несколько волн экстремальной жары подряд привели к угрозе лесных пожаров, перебоям в сельском хозяйстве и критическому мелению главных артерий континента.

Длительные периоды высокой температуры наносят сокрушительный удар по здоровью населения. Только в Германии за последние месяцы из-за последствий аномальных температур умерло более 12,5 тысячи человек.

В Румынии из-за рекордного падения уровня воды в Дунае впервые за 23 года пришлось временно остановить работу атомной электростанции "Чернавода", системы охлаждения которой требуют стабильного водного потока.

Критическое обмеление таких рек, как Дунай, Рейн и Луара, обнажило исторические гидрометрические отметки — так называемые "камни голода". В прошлые века эти барельефы на обнажившемся дне появлялись лишь раз в несколько десятилетий или столетий и служили предвестниками неурожая и дефицита питьевой воды.

По прогнозам европейских климатологов, засушливые условия и аномально высокие температуры в большинстве стран Центральной и Южной Европы сохранятся и в дальнейшем, создавая дополнительную нагрузку на энергосистемы и водные ресурсы.

Напомним, ранее мы писали, что аномальная жара и обмеление рек поставили под угрозу энергосистему Европы.







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