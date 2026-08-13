50% території Європи охоплені рекордною посухою, - Єврокомісія. ФОТОрепортаж

Близько половини території Європейського Союзу опинилися під впливом аномальної спеки та рекордної посухи.

Про це свідчать дані доповіді Об'єднаного дослідницького центру Європейської Комісії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тривала відсутність опадів та декілька хвиль екстремальної спеки поспіль призвели до загрози лісових пожеж, перебоїв у сільському господарстві та критичного міління головних артерій континенту.

Тривалі періоди високої температури завдають нищівного удару по здоров'ю населення. Лише в Німеччині за останні місяці через наслідки аномальних температур померло понад 12,5 тисячі людей.

У Румунії через рекордне падіння рівня води в Дунаї вперше за 23 роки довелося тимчасово зупинити роботу атомної електростанції "Чернавода", чиї системи охолодження потребують стабільного водного потоку.

Критичне обміління таких річок, як Дунай, Рейн та Луара, оголило історичні гідрометричні позначки - так звані "камені голоду". У минулі століття ці барельєфи на висушеному дні з'являлися лише раз на кілька десятиліть чи століть і слугували провісниками неврожаю та дефіциту питної води.

За прогнозами європейських кліматологів, посушливі умови та аномально високі температури у більшості країн Центральної та Південної Європи утримуватимуться й надалі, створюючи додатковий тиск на енергосистеми та водні ресурси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що аномальна спека та обміління річок поставили під загрозу енергосистему Європи.







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