Дністер критично обмілів через посуху: Україна та Молдова ще більше скорочують скид води з водосховища

Через тривалу посуху та відсутність опадів ситуація на Дністрі стає критичною. Україна та Молдова домовилися ще більше зменшити скид води з Дністровського водосховища – з нинішніх 75 до 60 кубометрів на секунду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Newsmaker, рішення погодила Дністровська комісія, до якої входять представники обох країн.

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Рівень водосховища наблизився до критичної позначки

Новий режим роботи Дністровського водосховища попередньо діятиме протягом двох тижнів. Причиною стало його стрімке обміління.

За словами речника уряду Молдови Думитру Чоріча, українська сторона спочатку пропонувала скоротити скид ще сильніше – до 50 кубометрів на секунду.

"Через посуху та відсутність опадів рівень води у Дністровському водосховищі, який зазвичай становить близько 123 метрів, наближається до 112 метрів, що є критичним рівнем", – зазначив він.

Ще в середині серпня Міністерство довкілля Молдови повідомляло про історично низький рівень води у водосховищі.

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Скид води скорочують уже втретє

Звичайний обсяг скиду з Дністровського водосховища становить 100 кубометрів на секунду – цей показник закріплений у двосторонній угоді від червня 2024 року.

Через дефіцит води його спочатку знизили зі 100 до 85 кубометрів на секунду. З 11 серпня Україна скоротила скид до 75 кубометрів, а тепер Київ і Кишинів погодили нове зменшення – до 60 кубометрів на секунду.

Таким чином, порівняно зі звичайним режимом скид води скоротиться на 40%.

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Від Дністра залежить водопостачання Кишинева

Ситуація важлива і для Молдови, оскільки від Дністра залежить водопостачання Кишинева. Через обміління фахівцям уже доводиться адаптувати роботу водозабору.

За даними молдовської сторони, станція розрахована на рівень води 9 метрів, тоді як зараз він опустився до 8,3 метра.

Режим роботи Дністровського водосховища також безпосередньо впливає на екосистему річки, тому Україна та Молдова координують подальші рішення залежно від водної ситуації.

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