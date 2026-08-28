На военного ЦК во время проведения мероприятий по оповещению в Ковеле наехал грузовик

Утром 28 августа в Ковеле Волынской области во время мероприятий по оповещению пострадал военнослужащий ТЦК и СП - на него наехал грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, во время проведения мероприятий по оповещению совместным нарядом полиции и военнослужащих ТЦК и СП был остановлен автомобиль Audi, в котором находились трое граждан. При проверке военно-учетных документов установлено, что водитель имеет отсрочку, один из пассажиров не является гражданином Украины. Другой пассажир без причины применил в отношении военнослужащих слезоточивый газ, после чего пытался скрыться.

Гражданина сопроводили к служебному автомобилю ТЦК. Отмечается, что лица военнослужащих группы оповещения не были закрыты балаклавами, как указывается в некоторых социальных сетях.

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Наезд на военнослужащего

Также сообщается, что во время этого инцидента водитель грузового автомобиля Renault Master совершил наезд на военнослужащего Ковельского РТЦК и СП. Военный обратился за медицинской помощью в Ковельскую городскую больницу. Кроме того, водитель грузовика повредил служебные автомобили ТЦК и полиции.

Гражданин отказывался предоставлять данные

В ТЦК отмечают, что если бы гражданин сразу назвал свои анкетные данные или предъявил военно-учетный документ и выполнил законное требование представителей группы оповещения, необходимости в его сопровождении в ТЦК не возникло бы. Соответственно, не возникла бы и ситуация, которая впоследствии привела к наезду на военнослужащего и повреждению служебного имущества.

Кроме того, во время следования в ТЦК гражданин так и не представился, а предоставил свои данные непосредственно в ТЦК. После установления того, что ему ещё не исполнилось 25 лет, его отпустили.

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Сообщается, что по факту происшествия информация зарегистрирована правоохранительными органами. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

Граждан призывают не провоцировать конфликты и не оказывать сопротивления при исполнении военнослужащими и сотрудниками полиции своих служебных обязанностей.