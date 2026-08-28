На військового ТЦК під час проведення заходів оповіщення в Ковелі наїхала вантажівка

Вранці 28 серпня у Ковелі Волинської області під час заходів оповіщення постраждав військовослужбовець ТЦК та СП – на нього наїхав вантажний автомобіль.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під час проведення заходів оповіщення спільним нарядом поліції та військовослужбовців ТЦК та СП було зупинено автомобіль Audi, у якому перебували троє громадян. Під час перевірки військово-облікових документів встановлено, що водій має відстрочку, один із пасажирів не є громадянином України. Інший пасажир безпричинно застосував щодо військовослужбовців сльозогінний газ, після чого намагався втекти.

Громадянина було супроводжено до службового автомобіля ТЦК. Наголошується, що обличчя військовослужбовців групи оповіщення не були закриті балаклавами, як зазначається у окремих соціальних мережах.

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Наїзд на військовослужбовця

Також повідомляється, що під час цієї ситуації водій вантажного автомобіля Renault Master здійснив наїзд на військовослужбовця Ковельського РТЦК та СП. Військовий звернувся по медичну допомогу до Ковельської міської лікарні. Крім того, водій вантажного авто пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.

Громадянин відмовлявся надавати дані

У ТЦК наголошують, що якби громадянин відразу назвав свої анкетні дані чи пред’явив військово-обліковий документ та виконав законну вимогу представників групи оповіщення, необхідності в його супроводженні до ТЦК не виникло б. Відповідно, не виникла б і ситуація, яка надалі призвела до наїзду на військовослужбовця та пошкодження службового майна.

Крім того, під час слідування до ТЦК громадянин так і не представлявся, надав свої дані безпосередньо у ТЦК. Після встановлення, що йому ще не виповнилося 25 років, його було відпущено.

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Повідомляється, що за фактом події інформацію зареєстровано правоохоронними органами. Наразі обставини інциденту встановлюються.

Громадян закликають не провокувати конфліктів і не чинити опору під час виконання військовослужбовцями та працівниками поліції своїх службових обов’язків.