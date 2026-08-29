Стихийное бедствие в Непале: количество пропавших без вести украинцев возросло до 64 человек, - МИД

Число украинцев, с которыми потеряна связь в районе стихийного бедствия в Непале, возросло до 64 человек. Информация о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших пока не поступала.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Новые подробности

В МИД сообщили, что группа консульских должностных лиц посольства Украины в Индии находится непосредственно в Непале. Украинские дипломаты поддерживают связь с местными властями, спасательными службами, туроператорами и родственниками пропавших.

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Поисково-спасательные операции проводятся ежедневно. Их затрудняют туман, масштабные разрушения дорог и риск повторных оползней.

К поискам привлечено более 2 тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

По инициативе украинского посольства через Интерпол также направлены запросы в компанию-оператора устройств с функцией геолокации, которые имели при себе некоторые украинцы. Получены данные о последних зафиксированных перед стихийным бедствием координатах, компания пытается установить актуальное местонахождение устройств.

Что предшествовало?

26 августа на границе Непала и Тибета произошло масштабное наводнение. В результате него и оползня в Непале более тысячи человек числятся пропавшими без вести.

489 человек признаны погибшими в результате наводнения в Непале. Кроме того, полиция сообщает, что 2381 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, в том числе 644 иностранных гражданина, преимущественно из Индии, США, Украины, Малайзии, Австралии, Великобритании и Канады, а также 127 непальцев, прибывших из-за рубежа, и 1737 граждан страны.

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