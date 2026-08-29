Поліція Непалу заявила про збільшення кількості зниклих через стихійне лихо українців. МЗС перевіряє інформацію (оновлено)

Кількість українців, з якими втрачено зв'язок у районі стихійного лиха в Непалі, збільшилася до 64 осіб. Інформація про наявність громадян України серед жертв чи травмованих поки не надходила.

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ повідомила у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Оновлена інформація

МЗС пізніше наголосило, що 64 - це дані поліції Непалу, які відомство наразі перевіряє та не підтверджує. Саме міністерство точно знає про 56 осіб.

Нові деталі

У МЗС повідомили, що група консульських посадових осіб посольства України в Індії перебуває безпосередньо в Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою, рятувальними службами, туроператорами та родичами зниклих.

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Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Їх ускладнюють туман, масштабні руйнування доріг та ризик повторних зсувів.

До пошуків залучено понад 2 тисячі людей та більш як 300 одиниць техніки.

За ініціативи українського посольства через Інтерпол також направили запити до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі українці. Отримано дані про останні зафіксовані перед стихійним лихом координати, компанія намагається встановити актуальне місцезнаходження пристроїв.

Що передувало?

26 серпня на кордоні Непалу та Тибету сталася масштабна повінь. Внаслідок неї та зсуву ґрунту в Непалі понад тисячу людей вважаються зниклими безвісти.

489 осіб визнано загиблими внаслідок повені в Непалі. Крім того, поліція повідомляє, що 2381 особа залишається зниклою безвісти, включаючи 644 іноземних громадян, переважно з Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії та Канади, а також 127 непальців, які приїхали з-за кордону, та 1737 громадян країни.

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