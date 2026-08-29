США тестируют украинские дроны для Drone Deal, - Палиса

Индустрия дронов

США тестируют предложенные Украиной дроны и должны выбрать типы беспилотников. Решение зависит от американской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил во время общения с представителями СМИ.

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"У нас есть ответственное лицо за все это направление — это Рустем Умеров. Сейчас, насколько мне известно в силу моего участия в процессе, мяч на поле Соединенных Штатов. Им дали возможность отобрать определенные типы дронов, которые их интересуют, на конкурсной основе. Они их тестируют", — рассказал заместитель главы ОП.

Украинские производители передают образцы для отбора

Палиса отметил, что различным производителям предоставлена возможность отправить эти образцы в Соединенные Штаты.

"А там дальше дело за выбором американцев", – добавил он.

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