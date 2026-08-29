США тестують українські дрони для Drone Deal, - Паліса

Індустрія дронів

США тестують запропоновані Україною дрони та мають обрати типи безпілотників. Рішення залежить від американської сторони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив під час спілкування з представниками медіа.

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"У нас є відповідальна особа за весь цей напрямок – це Рустем Умєров. Нині, наскільки мені відомо внаслідок моєї залученості до процесу, м’яч на полі Сполучених Штатів. Їм дали можливість відібрати певні типи дронів, які їх цікавлять, на конкурсній основі. Вони їх тестують", – розповів заступник глави ОП.

Українські виробники передають зразки для відбору

Паліса зазначив, що різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів.

"А там далі справа за вибором американців", – додав він.

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