Боже, храни страну от самовлюбленных проходимцев, - "Слуга народа" Богуцкая

Бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову лучше всего удается держаться на гребне информационной волны.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Что касается Федорова — это уже слишком. Главное, что можно сказать — у него лучше всего получается держаться на гребне информационной волны. Неважно, что она его уничтожит: важно, что все увидят и услышат", — пишет она.

Психотип Трампа

По мнению Богуцкой, у Федорова психотип Трампа, поэтому экс-глава Минобороны пытается любой ценой оставаться в новостях.

"Поэтому неважно, что именно болтать. Главное — ни на секунду не выпадать из поля зрения новостей. Даже если вчера ты называл черное черным, сегодня — беловато-черноватым, а завтра выяснится, что ты имел в виду ярко-белый без примесей. Молодой, физически развитый парень, разработавший "уникальную модель" военного контракта и оплаты труда штурмовика, принял решение поработать в Италии СОВЕТНИКОМ", — напоминает народный депутат.

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Мнение народного депутата о бывших топ-чиновниках

Она также упомянула Арестовича, Богдана, Мендель и Залужного, которым "корона мешала просто уйти. Либо на другую должность, либо на..."

Опыт увольнения Ермака Богуцкая считает образцовым. В частности, депутат противопоставила поведение Ермака другим уволенным чиновникам.

"Пока что из всех уволенных топ-чиновников с уважением воспринимаю деятельность экс-главы ОП Андрея Ермака. Представляю себе, как больно фактически второму человеку в стране быть уволенным, особенно после когда-то сказанных слов: "Я пришел с президентом, я уйду с президентом". Слишком демонизированный Ермак, как оказалось, пережив увольнение, суд, ночевку в СИЗО, браслет на ноге, не сдался, а решил быть полезным в том, в чем у него есть талант и профессиональные навыки. Тихо выполняет полезную работу для военных", — пишет она.

"И лишь единицы не смирились с "поражением". Где они? Не в Украине. Ни один. Раздают позорные интервью, обливают грязью Президента. Как вообще эти люди смогли войти в ближайший круг общения с Президентом? Ведь кто-то их советовал? Интересно, что все, кто не может отделаться от мысли о короне, после увольнения неожиданно стали считать, что Украина медленно проигрывает войну. Когда они были на должности — безусловно выигрывала, теперь точно проигрывает. Ну да. Куда же Украине без этих "гениев" политико-военной мысли? Боже, храни нашу страну от самовлюбленных проходимцев. От Путина защитит наша славная Армия. И люди, которые ее поддерживают каждый на своем месте", — резюмирует Богуцкая.

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Новая должность Федорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по оборонным инновациям.

В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.

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