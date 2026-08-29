Боже, храни страну от самовлюбленных проходимцев, - "Слуга народа" Богуцкая
Бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову лучше всего удается держаться на гребне информационной волны.
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается Федорова — это уже слишком. Главное, что можно сказать — у него лучше всего получается держаться на гребне информационной волны. Неважно, что она его уничтожит: важно, что все увидят и услышат", — пишет она.
Психотип Трампа
По мнению Богуцкой, у Федорова психотип Трампа, поэтому экс-глава Минобороны пытается любой ценой оставаться в новостях.
"Поэтому неважно, что именно болтать. Главное — ни на секунду не выпадать из поля зрения новостей. Даже если вчера ты называл черное черным, сегодня — беловато-черноватым, а завтра выяснится, что ты имел в виду ярко-белый без примесей. Молодой, физически развитый парень, разработавший "уникальную модель" военного контракта и оплаты труда штурмовика, принял решение поработать в Италии СОВЕТНИКОМ", — напоминает народный депутат.
Мнение народного депутата о бывших топ-чиновниках
Она также упомянула Арестовича, Богдана, Мендель и Залужного, которым "корона мешала просто уйти. Либо на другую должность, либо на..."
Опыт увольнения Ермака Богуцкая считает образцовым. В частности, депутат противопоставила поведение Ермака другим уволенным чиновникам.
"Пока что из всех уволенных топ-чиновников с уважением воспринимаю деятельность экс-главы ОП Андрея Ермака. Представляю себе, как больно фактически второму человеку в стране быть уволенным, особенно после когда-то сказанных слов: "Я пришел с президентом, я уйду с президентом". Слишком демонизированный Ермак, как оказалось, пережив увольнение, суд, ночевку в СИЗО, браслет на ноге, не сдался, а решил быть полезным в том, в чем у него есть талант и профессиональные навыки. Тихо выполняет полезную работу для военных", — пишет она.
"И лишь единицы не смирились с "поражением". Где они? Не в Украине. Ни один. Раздают позорные интервью, обливают грязью Президента. Как вообще эти люди смогли войти в ближайший круг общения с Президентом? Ведь кто-то их советовал? Интересно, что все, кто не может отделаться от мысли о короне, после увольнения неожиданно стали считать, что Украина медленно проигрывает войну. Когда они были на должности — безусловно выигрывала, теперь точно проигрывает. Ну да. Куда же Украине без этих "гениев" политико-военной мысли? Боже, храни нашу страну от самовлюбленных проходимцев. От Путина защитит наша славная Армия. И люди, которые ее поддерживают каждый на своем месте", — резюмирует Богуцкая.
Новая должность Федорова
- Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по оборонным инновациям.
- В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.
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