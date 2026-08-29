Боже, бережи країну від самозакоханих пройдисвітів, - "Слуга народу" Богуцька

Ексочільнику Міноборони Михайлу Федорову найкраще вдається тримати себе на гребні інформаційної хвилі.

Про це народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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"Про Федорова - це вже занадто. Головне, що можна сказати - в нього найкраще виходить - тримати себе на гребні інформаційної хвилі. Не важливо, що вона його знищить: важливо, що всі побачать і почують", - пише вона.

Психотип Трампа

На думку Богуцької, у Федорова психотип Трампа, тому ексочільник Міноборони намагається будь-що залишатися в новинах.

"Тому те ж по-барабану, що молоти. Головне не на секунду не випадати з обійми новин. Навіть якщо ти вчора називав чорне чорним, сьогодні - білувато-чорноватим, а завтра з'ясуєттся, що ти мав на увазі яскраво білий без домішків. Молодий, фізично розвинутий хлопець, який розробив "унікальну модель" військового контракту і оплати праці штурмовика прийняв рішення попрацювати в Італії РАДНИКОМ", - нагадує нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров не захотів стати штурмовиком за найвищу в світі зарплату, - "Слуга народу" Богуцька

Думка нардепки про колишніх ТОП-посадовців

Вона також згадала Арестовича, Богдана, Мендель і Залужного, яким "корона заважала просто піти. Або на іншу посаду, або на..."

Натомість, досвід звільнення Єрмака Богуцька вважає зразковим. Зокрема, депутатка протиставила поведінку Єрмака іншим звільненим чиновникам

"Поки що із всіх звільнених ТОПів з повагою сприймаю діяльність екс-Голови ОП, Андрія Єрмака. Уявляю собі, як боляче фактично другій людині країни бути звільненим, особового після колись сказаних слів "Я прийшов з Президентом, я піду з Президентом". Занадто демонізований Єрмак, як виявилось, переживши звільнення, Суд, ночівлю в СІЗО, браслет на нозі, не здався, а вирішив бути корисним в тому, в чому має хист і професійні навички. Тихо робить корисну роботу для військових", - пише вона.

"І лише одиниці не змирилися з "поразкою". Де вони? Не в Україні. Жоден. Роздають ганебні інтерв'ю, обливають брудом Президента. Як взагалі ці люди могли увійти в найближче коло спілкування з Президентом? Адже хтось їх радив? Цікаво, що всі, хто не може відірвати від голови корону, після звільнення зненацька стали вважати, що Україна повільно програЄ війну. Коли були на посаді - безумовно вигравала, тепер точно програЄ. Ну да. Куди ж Україні без цих "генієв" політично-військової думки? Боже, бережи нашу країну від самозакоханих пройдисвітів. Від Путіна захистить наша славетна Армія. І люди, які її підтримують кожен на своєму місці", - резюмує Богуцька.

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Орфографія та пунктуація Богуцької в цитатах збережена

Нова посада Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.

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