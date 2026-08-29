79 военнослужащих 414-й бригады "Птахи Мадяра" погибли за время полномасштабной войны, — Бровди
С начала полномасштабной войны погибли 79 военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра".
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Потери "Птахів Мадяра"
"Сегодня День памяти погибших Защитников Украины. Кровавая война на протяжении долгих 4,5 лет унесла жизни 79 наших побратимов и посестер — воинов 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", — говорится в сообщении.
Ликвидация оккупантов
Также он обнародовал данные о потерях российских войск вследствие действий 414-й бригады за последние два года ротации на востоке Украины.
Мадяр отметил, что с 21 июля 2024 года результативно уничтожено 50 336 российских военнослужащих – это подтвержденные безвозвратные и санитарные потери. В частности, 29 023 – ликвидированы, 21 313 – ранены.
Он добавил, что эти сведения касаются исключительно 414-й бригады "Птахи Мадяра".
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