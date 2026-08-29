79 военнослужащих 414-й бригады "Птахи Мадяра" погибли за время полномасштабной войны, — Бровди

С начала полномасштабной войны погибли 79 военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра".

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Потери "Птахів Мадяра"

"Сегодня День памяти погибших Защитников Украины. Кровавая война на протяжении долгих 4,5 лет унесла жизни 79 наших побратимов и посестер — воинов 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра", — говорится в сообщении.

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Ликвидация оккупантов

Также он обнародовал данные о потерях российских войск вследствие действий 414-й бригады за последние два года ротации на востоке Украины.

Мадяр отметил, что с 21 июля 2024 года результативно уничтожено 50 336 российских военнослужащих – это подтвержденные безвозвратные и санитарные потери. В частности, 29 023 – ликвидированы, 21 313 – ранены.

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Он добавил, что эти сведения касаются исключительно 414-й бригады "Птахи Мадяра".