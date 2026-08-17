Бойцы "Птахи Мадяра" проводят техническую подготовку и запускают беспилотники в тыл оккупантов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены боевая рутина и техническая подготовка украинских операторов беспилотников к ночным вылетам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах показана работа пилотов среднего удара 6-го батальона 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем (СБС) "Птахи Мадяра".

На видео запечатлен процесс технической проверки, снаряжения и успешного запуска двух украинских беспилотников, которые отправляются на выполнение боевых задач в темное время суток для поражения целей в тылу оккупантов.

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