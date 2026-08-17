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Бійці "Птахів Мадяра" проводять технічну підготовку та запускають безпілотники у тил окупантів. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано бойову рутину та технічну підготовку українських операторів безпілотників до нічних вильотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах показано роботу middle-strike пілотів 6-го батальйону 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем (СБС) "Птахи Мадяра".
На відео висвітлено процес технічної перевірки, спорядження та успішного пуску двох українських безпілотників, які вирушають на виконання бойових завдань у темну пору доби для ураження цілей у тилу окупантів.
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