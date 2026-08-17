Мешканець Калінінграда про ситуацію на війні та обстановку в РФ: "П#зда! Россию так трахают!!! А по телеку, х#ли там, Кобзон поет". ВIДЕО
У мережі з'явився аудіозапис розмови жителя Калінінграда Євгенія, який відверто ділиться реальним станом справ у російській армії та розповідає про долю своїх знайомих, що пішли воювати проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на суцільну брехню федеральних каналів та величезні втрати загарбників.
За словами росіянина, поки по телевізору показують розважальні шоу, на фронті щодня гинуть сотні окупантів, а російські міста та навіть Москва регулярно зазнають атак безпілотників. Крім того, він розповів про долю двох своїх знайомих: один із них, 20-річний контрактник, який спочатку вихвалявся фотографіями з фронту, у грудні потрапив під вогонь разом із усією бригадою. Підрозділ був повністю знищений. Інший - зник безвісти ще у 2023 році, а рештки його тіла знайшли лише у цьому році.
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