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Новини Відео Ставлення росіян до війни проти України
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Мешканець Калінінграда про ситуацію на війні та обстановку в РФ: "П#зда! Россию так трахают!!! А по телеку, х#ли там, Кобзон поет". ВIДЕО

У мережі з'явився аудіозапис розмови жителя Калінінграда Євгенія, який відверто ділиться реальним станом справ у російській армії та розповідає про долю своїх знайомих, що пішли воювати проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на суцільну брехню федеральних каналів та величезні втрати загарбників.

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За словами росіянина, поки по телевізору показують розважальні шоу, на фронті щодня гинуть сотні окупантів, а російські міста та навіть Москва регулярно зазнають атак безпілотників. Крім того, він розповів про долю двох своїх знайомих: один із них, 20-річний контрактник, який спочатку вихвалявся фотографіями з фронту, у грудні потрапив під вогонь разом із усією бригадою. Підрозділ був повністю знищений. Інший - зник безвісти ще у 2023 році, а рештки його тіла знайшли лише у цьому році.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5789) Калінінград (82) москва (1193) атака (1950) Кобзон Йосип (52)
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Топ коментарі
+6
Немає такоі країни як расія , є московія звичайна не хрещена московія з півночі на брудній річці
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17.08.2026 09:35 Відповісти
+3
Всіх кацапів на концерт кобзона.
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17.08.2026 09:39 Відповісти
+3
От якбы у наших баранов в 19 году были мозги , то этого бы не было. Сами привели убийц в свой дом.
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17.08.2026 09:47 Відповісти

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