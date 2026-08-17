Мешканець Калінінграда про ситуацію на війні та обстановку в РФ: "П#зда! Россию так трахают!!! А по телеку, х#ли там, Кобзон поет". ВIДЕО

У мережі з'явився аудіозапис розмови жителя Калінінграда Євгенія, який відверто ділиться реальним станом справ у російській армії та розповідає про долю своїх знайомих, що пішли воювати проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин скаржиться на суцільну брехню федеральних каналів та величезні втрати загарбників.

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За словами росіянина, поки по телевізору показують розважальні шоу, на фронті щодня гинуть сотні окупантів, а російські міста та навіть Москва регулярно зазнають атак безпілотників. Крім того, він розповів про долю двох своїх знайомих: один із них, 20-річний контрактник, який спочатку вихвалявся фотографіями з фронту, у грудні потрапив під вогонь разом із усією бригадою. Підрозділ був повністю знищений. Інший - зник безвісти ще у 2023 році, а рештки його тіла знайшли лише у цьому році.

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