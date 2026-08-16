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Жителі Московської області показали проліт БпЛА під час атаки на регіон: "Пацаны, эй, снимаем. Емаё, Москва". ВIДЕО
Мешканці Московської області публікують у соцмережах кадри ранкової атаки БпЛА на регіон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни під звуки прольоту дронів фільмують на телефони момент, коли безпілотники пролітають повз них у напрямку заданих цілей.
"Пацаны, эй, снимаем. Емаё, Москва", - емоційно коментує місцевий на кадрах.
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