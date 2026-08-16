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Жители Московской области запечатлели пролет БпЛА во время атаки на регион: "Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва". ВИДЕО
Местные жители Московской области публикуют в соцсетях кадры утренней атаки БПЛА на регион.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под звуки пролета дронов снимают на телефоны момент, когда беспилотники пролетают мимо них в направлении заданных целей.
"Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва", — эмоционально комментирует местный житель на кадрах.
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+20 Serg Oberemok
показать весь комментарий16.08.2026 12:25 Ответить Ссылка
+17 громов віталій
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+8 ALEX SUROVV #593022
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