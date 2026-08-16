Жители Московской области запечатлели пролет БпЛА во время атаки на регион: "Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва". ВИДЕО

Местные жители Московской области публикуют в соцсетях кадры утренней атаки БПЛА на регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под звуки пролета дронов снимают на телефоны момент, когда беспилотники пролетают мимо них в направлении заданных целей.

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"Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва", — эмоционально комментирует местный житель на кадрах.

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