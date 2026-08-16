РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Видео Атака БпЛА на Москву
5 614 15

Жители Московской области запечатлели пролет БпЛА во время атаки на регион: "Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва". ВИДЕО

Местные жители Московской области публикуют в соцсетях кадры утренней атаки БПЛА на регион.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне под звуки пролета дронов снимают на телефоны момент, когда беспилотники пролетают мимо них в направлении заданных целей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Пацаны, эй, снимаем. Ёмаё, Москва", — эмоционально комментирует местный житель на кадрах.

Смотрите также: Россияне наблюдают и снимают пожар на складе Wildberries в Московской области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: работу аэропортов временно ограничили. ВИДЕО

Автор: 

москва (3083) атака (1948) ВСУ (8289) дроны (7945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Корінні москвичі абу осла син і аасим вівці син
показать весь комментарий
16.08.2026 12:25 Ответить
+17
майбутня місцева еліта!
показать весь комментарий
16.08.2026 12:28 Ответить
+8
Ага. І ще кажуть що вони нам брати
показать весь комментарий
16.08.2026 12:57 Ответить

Загрузка...

 
 