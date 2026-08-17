Житель Калининграда о ситуации на войне и обстановке в РФ: "П#зда! Россию так трахают!!! А по телеку, х#ли там, Кобзон поет". ВИДЕО
В сети появилась аудиозапись разговора жителя Калининграда Евгения, который откровенно делится реальным положением дел в российской армии и рассказывает о судьбе своих знакомых, ушедших воевать против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется на сплошную ложь федеральных каналов и огромные потери захватчиков.
По словам россиянина, пока по телевизору показывают развлекательные шоу, на фронте ежедневно гибнут сотни оккупантов, а российские города и даже Москва регулярно подвергаются атакам беспилотников. Кроме того, он рассказал о судьбе двух своих знакомых: один из них, 20-летний контрактник, который сначала хвастался фотографиями с фронта, в декабре попал под обстрел вместе со всей бригадой. Подразделение было полностью уничтожено. Другой - пропал без вести еще в 2023 году, а останки его тела нашли только в этом году.
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