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Новости Видео Отношение россиян к войне против Ураины
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Житель Калининграда о ситуации на войне и обстановке в РФ: "П#зда! Россию так трахают!!! А по телеку, х#ли там, Кобзон поет". ВИДЕО

В сети появилась аудиозапись разговора жителя Калининграда Евгения, который откровенно делится реальным положением дел в российской армии и рассказывает о судьбе своих знакомых, ушедших воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин жалуется на сплошную ложь федеральных каналов и огромные потери захватчиков.

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По словам россиянина, пока по телевизору показывают развлекательные шоу, на фронте ежедневно гибнут сотни оккупантов, а российские города и даже Москва регулярно подвергаются атакам беспилотников. Кроме того, он рассказал о судьбе двух своих знакомых: один из них, 20-летний контрактник, который сначала хвастался фотографиями с фронта, в декабре попал под обстрел вместе со всей бригадой. Подразделение было полностью уничтожено. Другой - пропал без вести еще в 2023 году, а останки его тела нашли только в этом году.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

беспилотник (5599) Калининград (114) москва (3085) атака (1952) Кобзон Иосиф (124)
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Топ комментарии
+12
Немає такоі країни як расія , є московія звичайна не хрещена московія з півночі на брудній річці
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17.08.2026 09:35 Ответить
+12
Криком кричал в 19 м , что вы творите, ведь буде война! А в ответ, что ты придумываеш? Идиоты пилили сук на котором сидели.
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17.08.2026 09:50 Ответить
+9
От якбы у наших баранов в 19 году были мозги , то этого бы не было. Сами привели убийц в свой дом.
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17.08.2026 09:47 Ответить

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