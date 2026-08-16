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Новини Фото Атака БпЛА на Донецьк
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Після атаки дронів горить ТЦ "Галактика" в окупованому Донецьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 15 серпня повідомляється про прольоти БпЛА в окупованому Росією Донецьку та масштабну пожежу у торговому центрі "Галактика".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть телеграм-канали.

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У Донецьку горить ТЦ "Галактика"

Що відомо

Так, зазначається, що в окупованому Донецьку невідомі БпЛА підірвали ТЦ "Галактика".

Повідомляється, що горить торговий центр, розташований у Куйбишевському районі Донецька.

У Донецьку горить ТЦ "Галактика"

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Третя атака на "Галактику"

Варто зазначити, що в серпні це вже щонайменше третя пожежа в торгових центрах мережі "Галактика" на окупованій Донеччині.

  • Так, у ніч із 9 на 10 серпня була атакована і горіла "Галактика" у Макіївці.
  • 14 серпня після української атаки БпЛА повністю згорів торговий центр у Єнакієвому.

У Донецьку горить ТЦ "Галактика"

Автор: 

безпілотник БпЛА (5786) Донецьк (867) Донецька область (11665) Донецький район (76)
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