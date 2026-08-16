Після атаки дронів горить ТЦ "Галактика" в окупованому Донецьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 15 серпня повідомляється про прольоти БпЛА в окупованому Росією Донецьку та масштабну пожежу у торговому центрі "Галактика".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть телеграм-канали.
Що відомо
Так, зазначається, що в окупованому Донецьку невідомі БпЛА підірвали ТЦ "Галактика".
Повідомляється, що горить торговий центр, розташований у Куйбишевському районі Донецька.
Третя атака на "Галактику"
Варто зазначити, що в серпні це вже щонайменше третя пожежа в торгових центрах мережі "Галактика" на окупованій Донеччині.
- Так, у ніч із 9 на 10 серпня була атакована і горіла "Галактика" у Макіївці.
- 14 серпня після української атаки БпЛА повністю згорів торговий центр у Єнакієвому.
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