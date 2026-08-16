Після атаки дронів горить ТЦ "Галактика" в окупованому Донецьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 15 серпня повідомляється про прольоти БпЛА в окупованому Росією Донецьку та масштабну пожежу у торговому центрі "Галактика".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть телеграм-канали.

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Що відомо

Так, зазначається, що в окупованому Донецьку невідомі БпЛА підірвали ТЦ "Галактика".

Повідомляється, що горить торговий центр, розташований у Куйбишевському районі Донецька.

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Третя атака на "Галактику"

Варто зазначити, що в серпні це вже щонайменше третя пожежа в торгових центрах мережі "Галактика" на окупованій Донеччині.