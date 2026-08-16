После атаки дронов горит ТЦ "Галактика" в оккупированном Донецке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 15 августа поступают сообщения о пролетах БПЛА в оккупированном Россией Донецке и о масштабном пожаре в торговом центре "Галактика".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telegram-каналы.

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Что известно

Так, отмечается, что в оккупированном Донецке неизвестные БПЛА взорвали ТЦ "Галактика".

Сообщается, что горит торговый центр, расположенный в Куйбышевском районе Донецка.

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Третья атака на "Галактику"

Стоит отметить, что в августе это уже как минимум третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" в оккупированной Донецкой области.