РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10924 посетителя онлайн
Новости Фото Атака БПЛА на Донецк
3 892 16

После атаки дронов горит ТЦ "Галактика" в оккупированном Донецке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 15 августа поступают сообщения о пролетах БПЛА в оккупированном Россией Донецке и о масштабном пожаре в торговом центре "Галактика".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telegram-каналы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также: 100% многоэтажек повреждены: в Дружковке приостановили оказание услуг по содержанию домов

В Донецке горит ТЦ "Галактика"

Что известно

Так, отмечается, что в оккупированном Донецке неизвестные БПЛА взорвали ТЦ "Галактика".

Сообщается, что горит торговый центр, расположенный в Куйбышевском районе Донецка.

В Донецке горит ТЦ "Галактика"

Читайте: В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о пожаре на стоянке логистического транспорта россиян

Третья атака на "Галактику"

Стоит отметить, что в августе это уже как минимум третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" в оккупированной Донецкой области.

  • Так, в ночь с 9 на 10 августа была атакована и горела "Галактика" в Макеевке.
  • 14 августа после украинской атаки БПЛА полностью сгорел торговый центр в Енакиево.

В Донецке горит ТЦ "Галактика"

Автор: 

беспилотник (5596) Донецьк (6297) Донецкая область (13027) Донецкий район (75)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
восемь дет бомбас долбили долбили...и воьт наконец попали
показать весь комментарий
16.08.2026 01:16 Ответить
+10
чому у донецьку досі є гіпермаркети та світло??
показать весь комментарий
16.08.2026 04:06 Ответить
+9
Сйопуйте з України, кацапи, поки в вас є вибір, як здохнути.
показать весь комментарий
16.08.2026 01:11 Ответить

Загрузка...

 
 