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После атаки дронов горит ТЦ "Галактика" в оккупированном Донецке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 15 августа поступают сообщения о пролетах БПЛА в оккупированном Россией Донецке и о масштабном пожаре в торговом центре "Галактика".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Telegram-каналы.
Что известно
Так, отмечается, что в оккупированном Донецке неизвестные БПЛА взорвали ТЦ "Галактика".
Сообщается, что горит торговый центр, расположенный в Куйбышевском районе Донецка.
Третья атака на "Галактику"
Стоит отметить, что в августе это уже как минимум третий пожар в торговых центрах сети "Галактика" в оккупированной Донецкой области.
- Так, в ночь с 9 на 10 августа была атакована и горела "Галактика" в Макеевке.
- 14 августа после украинской атаки БПЛА полностью сгорел торговый центр в Енакиево.
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+13 Sergiy Popov #234218
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+10 евгений коноваленко #556652
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