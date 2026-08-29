79 військовослужбовців 414-ї бригади "Птахи Мадяра" загинули за час повномасштабної війни, - Бровді
Від початку повномасштабної війни загинули 79 військовослужбовців 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Втрати "Птахів Мадяра"
"Сьогодні День памʼяті загиблих Захисників України. Кривава війна протягом довгих 4,5 років забрала життя 79 наших Побратимів та Посестер - Воїнів 414 обр "Птахи Мадяра"", - йдеться в повідомленні.
Ліквідація окупантів
Також він оприлюднив дані про втрати російських військ унаслідок роботи 414-ї бригади протягом останніх двох років ротації на сході України.
Мадяр зазначив, що з 21 липня 2024 року результативно відпрацьовано 50 336 російських військових – це підтверджені безповоротні та санітарні втрати. Зокрема, 29 023 – ліквідовані, 21 313 – поранені.
Він додав, що ці відомості стосуються виключно 414-ї бригади "Птахи Мадяра".
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