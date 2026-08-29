79 військовослужбовців 414-ї бригади "Птахи Мадяра" загинули за час повномасштабної війни, - Бровді

Від початку повномасштабної війни загинули 79 військовослужбовців 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Втрати "Птахів Мадяра"

"Сьогодні День памʼяті загиблих Захисників України. Кривава війна протягом довгих 4,5 років забрала життя 79 наших Побратимів та Посестер - Воїнів 414 обр "Птахи Мадяра"", - йдеться в повідомленні.

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Ліквідація окупантів

Також він оприлюднив дані про втрати російських військ унаслідок роботи 414-ї бригади протягом останніх двох років ротації на сході України.

Мадяр зазначив, що з 21 липня 2024 року результативно відпрацьовано 50 336 російських військових – це підтверджені безповоротні та санітарні втрати. Зокрема, 29 023 – ліквідовані, 21 313 – поранені.

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Він додав, що ці відомості стосуються виключно 414-ї бригади "Птахи Мадяра".