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Новости Подрыв военных преступников РФ
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В Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской тюрьмы Неелова, причастного к пыткам украинских пленных, — источники. ВИДЕО

В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской колонии Дмитрия Неелова, причастного к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

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Состояние Неелова неизвестно 

По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили ему о подозрении в совершении военных преступлений.

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Автор: 

авто (4361) пытки (984) Донецкая область (13098) Оленовка (29)
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Топ комментарии
+23
Потрібно ще всю його фашистську сім'ю підірвати. Щоб виродки рашистські знали що пощади не буде не тільки їм а і їхнім личинкам за те що полізли в Україну
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29.08.2026 19:38 Ответить
+16
Если скорая не спешит - значит все хорошо
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29.08.2026 19:29 Ответить
+10
одной гнидой меньше.
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29.08.2026 19:58 Ответить

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