В Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской тюрьмы Неелова, причастного к пыткам украинских пленных, — источники. ВИДЕО

В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской колонии Дмитрия Неелова, причастного к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

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Состояние Неелова неизвестно

По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили ему о подозрении в совершении военных преступлений.

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