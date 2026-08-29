У Донецьку підірвали авто першого заступника начальника Оленівської в’язниці Неєлова, причетного до катувань українських полонених,- джерела. ВIДЕО
У ніч на 29 серпня у тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова, причетного до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела в спецслужбах.
Стан Неєлова невідомий
За попередніми даними, під автомобілем знаходився вибуховий пристрій. Наразі невідомо в якому стані перебуває Неєлов.
Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів.
Топ коментарі
+23 ALEX SUROVV #593022
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+10 Vladimir Ivanov #477392
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