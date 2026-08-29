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Новини Підрив воєнних злочинців РФ
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У Донецьку підірвали авто першого заступника начальника Оленівської в’язниці Неєлова, причетного до катувань українських полонених,- джерела. ВIДЕО

У ніч на 29 серпня у тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова, причетного до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

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Стан Неєлова невідомий 

За попередніми даними, під автомобілем знаходився вибуховий пристрій. Наразі невідомо в якому стані перебуває Неєлов.

Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили йому про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру окупанту, який катував українських полонених

Автор: 

авто (2740) катування (747) Донецька область (11736) Оленівка (35)
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Топ коментарі
+23
Потрібно ще всю його фашистську сім'ю підірвати. Щоб виродки рашистські знали що пощади не буде не тільки їм а і їхнім личинкам за те що полізли в Україну
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29.08.2026 19:38 Відповісти
+16
Если скорая не спешит - значит все хорошо
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29.08.2026 19:29 Відповісти
+10
одной гнидой меньше.
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29.08.2026 19:58 Відповісти

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