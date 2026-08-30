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Новости Расширение Евросоюза
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Исландцы проголосовали на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Исландцы не захотели возвращаться к переговорам о вступлении в ЕС

Исландцы на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться вне Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная телерадиокомпания RUV.

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Вне пределов ЕС

По предварительным итогам, против возобновления переговоров проголосовали 52,5% избирателей, тогда как 47,5% поддержали соответствующее предложение.

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На данный момент остается неизвестным лишь результат одного избирательного округа - Юго-Западного.

Отмечается, что, судя по имеющимся данным, его результат уже не сможет изменить общий баланс голосов в пользу сторонников возобновления переговоров.

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Что этому предшествовало?

  • Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, когда финансовый кризис ударил по небольшой и уязвимой экономике страны.
  • В 2013 году правительство, настроенное евроскептически, приостановило переговоры о вступлении.
  • В мае 2026 года был объявлен общенациональный референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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голосование (1409) Исландия (115) Евросоюз (18851)
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