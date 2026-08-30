Исландцы проголосовали на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в ЕС
Исландцы на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться вне Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная телерадиокомпания RUV.
Вне пределов ЕС
По предварительным итогам, против возобновления переговоров проголосовали 52,5% избирателей, тогда как 47,5% поддержали соответствующее предложение.
На данный момент остается неизвестным лишь результат одного избирательного округа - Юго-Западного.
Отмечается, что, судя по имеющимся данным, его результат уже не сможет изменить общий баланс голосов в пользу сторонников возобновления переговоров.
Что этому предшествовало?
- Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, когда финансовый кризис ударил по небольшой и уязвимой экономике страны.
- В 2013 году правительство, настроенное евроскептически, приостановило переговоры о вступлении.
- В мае 2026 года был объявлен общенациональный референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз.
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