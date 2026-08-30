УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11786 відвідувачів онлайн
Новини Розширення Євросоюзу
3 641 17

Ісландці проголосували на референдумі проти відновлення переговорів про вступ до ЄС

сландці не захотіли повертатися до переговорів про вступ до ЄС

Ісландці на референдумі проголосували за те, щоб залишитися поза межами Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив суспільний мовник RUV.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поза межами ЄС

За попередніми підсумками, проти відновлення переговорів проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію.

Також читайте: Ісландія стала найдорожчою країною світу, обігнавши Швейцарію: які причини?

Наразі залишається невідомим лише результат одного виборчого округу – Південно-Західного.

Зазначається, що за наявними даними, його результат уже не зможе змінити загальний баланс голосів на користь прихильників відновлення переговорів.

Також читайте: Україна може зіткнутися з новою конкуренцією в черзі на вступ до ЄС, - Politico

Що передувало?

  • Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, коли фінансова криза вдарила по невеликій та вразливій економіці країни.
  • У 2013 році уряд, налаштований євроскептично, припинив переговори про вступ.
  • У травні 2026 року було анонсовано загальнонаціональний референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Автор: 

голосування (479) Ісландія (76) Євросоюз (10790)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Хоч одні молодці. Нахрен їм ЄС, якщо в них життєвий рівень вищий.
показати весь коментар
30.08.2026 12:47 Відповісти
+4
А нафига оно им надо? Чтобы потом ездили по мозгам с тупыми инициативами которые добьют их экономику, а всякие орбаны будут условия ставить. У них и так все неплохо. Им сказки про зарплаты и рай на земле рассказывать не нужно. Оно там не работает. Это не нищая восточная Европа.
показати весь коментар
30.08.2026 12:50 Відповісти
+2
Меркель перетворила ЄС на відхоже місце для мусульманських (та й не лише мусульманських) країн, куди вони відхаркують нечистотних виродків. В тій же Сирії донещодавна було, якщо хтось засікав злодія, волав на всю вулицю і миттєво організовувся натовп, який в 90% ловив паршивця. Вночі на "тримай злодія" зі всіх дверей, ніби там спеціально чекали, миттєво вискакували в полосатих трусах пузаті, але спритні, чоловіки і шансів втекти у зловмисника, що вкрав магнітолу з авто, було нуль - на наступний ранок він вже висів на консолі старовинної башти в центрі міста. Дякуючи Меркель вся мерзота, яка в своїх країнах ходила під шибенецею, зараз безкарно і свавільно займається злодійським промислом в ЄС. Очевидно, що в таке болото ісландцям не вельми кортить.
показати весь коментар
30.08.2026 12:58 Відповісти

Завантаження...

 
 