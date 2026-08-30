Ісландці проголосували на референдумі проти відновлення переговорів про вступ до ЄС

Ісландці на референдумі проголосували за те, щоб залишитися поза межами Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив суспільний мовник RUV.

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Поза межами ЄС

За попередніми підсумками, проти відновлення переговорів проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію.

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Наразі залишається невідомим лише результат одного виборчого округу – Південно-Західного.

Зазначається, що за наявними даними, його результат уже не зможе змінити загальний баланс голосів на користь прихильників відновлення переговорів.

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