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Ісландці проголосували на референдумі проти відновлення переговорів про вступ до ЄС
Ісландці на референдумі проголосували за те, щоб залишитися поза межами Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив суспільний мовник RUV.
Поза межами ЄС
За попередніми підсумками, проти відновлення переговорів проголосували 52,5% виборців, тоді як 47,5% підтримали відповідну пропозицію.
Наразі залишається невідомим лише результат одного виборчого округу – Південно-Західного.
Зазначається, що за наявними даними, його результат уже не зможе змінити загальний баланс голосів на користь прихильників відновлення переговорів.
Що передувало?
- Ісландія вперше подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, коли фінансова криза вдарила по невеликій та вразливій економіці країни.
- У 2013 році уряд, налаштований євроскептично, припинив переговори про вступ.
- У травні 2026 року було анонсовано загальнонаціональний референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Топ коментарі
+9 Василь #623260
показати весь коментар30.08.2026 12:47 Відповісти Посилання
+4 Malloy Kumpfer
показати весь коментар30.08.2026 12:50 Відповісти Посилання
+2 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар30.08.2026 12:58 Відповісти Посилання
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