Россия атаковала Киевскую область: в Фастовском районе повреждены два дома, пострадала женщина

В Фастовском районе Киевской области в результате очередной атаки 30 августа российских войск были повреждены два частных дома. Пострадала 23-летняя женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КОВА.

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Вражеский террор против людей продолжается. Сегодня в Фастовском районе в результате атаки врага повреждены два частных дома.

Пострадала женщина 2003 года рождения. У неё развилась острая стрессовая реакция. Медицинская помощь была оказана на месте.

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"Воздушная тревога продолжается. Просим всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвали в КОВА.