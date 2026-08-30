РФ атакувала Київщину: у Фастівському районі пошкоджено два будинки, постраждала жінка
У Фастівському районі Київської області внаслідок чергової атаки 30 серпня російських військ пошкоджено два приватні будинки. Постраждала 23-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.
Ворожий терор проти людей продовжується. Сьогодні у Фастівському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено два приватні будинки.
Постраждала жінка 2003 року народження. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу надали на місці.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликали в КОВА.
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