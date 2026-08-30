РФ атакувала Київщину: у Фастівському районі пошкоджено два будинки, постраждала жінка

У Фастівському районі Київської області внаслідок чергової атаки 30 серпня російських військ пошкоджено два приватні будинки. Постраждала 23-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожий терор проти людей продовжується. Сьогодні у Фастівському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено два приватні будинки.

Постраждала жінка 2003 року народження. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу надали на місці.

Також читайте: На Київщині через атаку російських дронів загинула 14-річна Каріна Шило (оновлено). ФОТОрепортаж

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликали в КОВА.