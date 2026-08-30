Великий Прикол и Садки остаются под контролем ВСУ, - ГВ "Курск" опровергло заявления оккупантов о захвате двух сел на Сумщине
Заявления российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Великий Прикол и Садки в Сумской области не соответствуют действительности.
Об этом в социальной сети Facebook сообщила группировка войск "Курск", информирует Цензор.НЕТ.
Контроль Сил обороны
"Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны Украины. По данным наших подразделений, враг смог совершить лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались", — говорится в сообщении.
Фейки российской пропаганды
Как отметили в ГВ "Курск", за неделю россияне заявили о якобы освобождении в Сумской области уже пяти населенных пунктов.
"Если верить этим сводкам, враг давно должен был исчерпать список сел в Сумской области. Но россияне каждый раз находят, что можно "освободить" повторно", — отметили в группировке.
Военные призвали не доверять вражеским информационным ресурсам и ориентироваться на официальные данные Генерального штаба ВСУ.
Ситуация на направлении
"Ситуация на направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи", — добавили в ГВ "Курск".
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