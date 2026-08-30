Великий Прикол и Садки остаются под контролем ВСУ, - ГВ "Курск" опровергло заявления оккупантов о захвате двух сел на Сумщине

Заявления российских пропагандистов о якобы захвате населенных пунктов Великий Прикол и Садки в Сумской области не соответствуют действительности.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила группировка войск "Курск", информирует Цензор.НЕТ.

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Контроль Сил обороны

"Оба населенных пункта находятся под контролем Сил обороны Украины. По данным наших подразделений, враг смог совершить лишь единичные штурмовые действия, которые закончились там же, где и начались", — говорится в сообщении.

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Фейки российской пропаганды

Как отметили в ГВ "Курск", за неделю россияне заявили о якобы освобождении в Сумской области уже пяти населенных пунктов.

"Если верить этим сводкам, враг давно должен был исчерпать список сел в Сумской области. Но россияне каждый раз находят, что можно "освободить" повторно", — отметили в группировке.

Военные призвали не доверять вражеским информационным ресурсам и ориентироваться на официальные данные Генерального штаба ВСУ.

Ситуация на направлении

"Ситуация на направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи", — добавили в ГВ "Курск".

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