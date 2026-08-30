Великий Прикіл та Садки залишаються під контролем ЗСУ, - УВ "Курськ" спростувало заяви окупантів про захоплення двох сіл на Сумщині
Заяви російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів Великий Прикіл та Садки у Сумській області не відповідають дійсності.
Про це у соцмережі фейсбук повідомило угруповання військ "Курськ", інформує Цензор.НЕТ.
Контроль Сил оборони
"Обидва населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України. За даними наших підрозділів, ворог спромігся лише на поодинокі штурмові дії, які закінчилися там же, де і почалися", - сказано в повідомленні.
Фейки російської пропаганди
Як зазначили в УВ "Курськ", за тиждень росіяни заявили про нібито звільнення на Сумщині вже п'яти населених пунктів.
"Якщо вірити цим зведенням, ворог давно мав би вичерпати список сіл на Сумщині. Але росіяни щоразу знаходить, що "звільнити" повторно", - зазначили в угрупованні.
Військові закликали не довіряти ворожим інформаційним ресурсам і орієнтуватися на офіційні дані Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація на напрямку
"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання", - додали в УВ "Курськ".
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