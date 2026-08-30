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Новости Реформы в армии
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Командир должен отвечать за весь путь военнослужащего – от набора до применения на поле боя, – Хмара

Хмара

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул важность достойного отношения к военнослужащим и повышения ответственности командиров на всех уровнях за сохранение жизни.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Ответственность командиров

Хмара назвал важным направлением работы ведомства человеческий капитал, который включает привлечение, развитие и удержание людей в Силах обороны.

"Основа Сил обороны — это люди, достойное отношение к военнослужащим. Ключевым моментом является повышение ответственности командиров на всех уровнях за сохранение жизни. Необходимо обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в свое подразделение, должен отвечать не только за сам факт набора. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и дальнейшее применение на поле боя", — сказал глава оборонного ведомства.

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Качество вместо количества

Отдельным приоритетом министр назвал правильное соотношение сил и средств на поле боя.

"Силы — это личный состав. Средства — это вооружение и техника, которыми этот личный состав оснащен. Если силы и средства сбалансированы, подразделения работают эффективно. Если средств меньше, это приводит к неэффективному использованию людей. А дальше – к потерям. Поэтому ответом на действия врага должно быть не увеличение количества людей в армии. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи", – убежден Хмара.

По его словам, на поле боя необходимо делать все, чтобы имеющийся человеческий капитал выполнял задачи "эффективнее, качественнее и с меньшими потерями".

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Автор: 

военнослужащие (6873) ВСУ (8341) Хмара Евгений (65)
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Топ комментарии
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Нам потрібні не гарні слова а реформи армії! Скасування більшості непотрібних доповідей, звітів, карт, замислів, які ніхто не читає, тотальне спрощення обліку та списання знищеної та використаної зброї та матеріальних засобів! Хмара має сформулювати своє бачення військових реформ. Якщо Хмара теж Каліф на час, то в нього дуже мало часу до чергового кадрового взбрику Зеленьского та мафії!
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30.08.2026 17:42 Ответить
+3
Аби будь які гасла викликали довіру, для початку має бути негайна дія, а саме негайне і безумовне відновлення законів і внутрішніх наказів МО та ЗСУ, - припинення силових методів з боку ТЦК та СП підчас проведення оповіщення, негайне виконання наказу міністра оборони і головкома - заборона носіння балаклав, вимкнена боді камера під будь яким приводом, або «поломкою», а також заборона утримання насильне людей в приміщеннях ТЦК та СП та недопуск до них адвокатів і рідних. Тобто зробіть спочатки саме просте - примусьте всіх поважати ГОЛОВКОМА І МІНІСТРА ОБОРОНИ, які поважають і дотримуються законів, і не допустять.безкарного.порушення їх наказів їхніми ж підлеглими.
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30.08.2026 18:07 Ответить
+2
Так це повинно було бути з Першого дня війни! Відповідальність командира має бути за кожне життя солдата + кримінальна справа, а не перевод на іншу посаду. В штабах самі м"ясники тупорилі яких сирне понаставляло за хабарі!
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30.08.2026 18:05 Ответить

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