Командир должен отвечать за весь путь военнослужащего – от набора до применения на поле боя, – Хмара

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул важность достойного отношения к военнослужащим и повышения ответственности командиров на всех уровнях за сохранение жизни.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Ответственность командиров

Хмара назвал важным направлением работы ведомства человеческий капитал, который включает привлечение, развитие и удержание людей в Силах обороны.

"Основа Сил обороны — это люди, достойное отношение к военнослужащим. Ключевым моментом является повышение ответственности командиров на всех уровнях за сохранение жизни. Необходимо обеспечить правильную модель ответственности. Командир, привлекающий людей в свое подразделение, должен отвечать не только за сам факт набора. Он должен отвечать за весь путь военнослужащего: подготовку, экипировку, передачу боевого опыта, интеграцию в подразделение и дальнейшее применение на поле боя", — сказал глава оборонного ведомства.

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Качество вместо количества

Отдельным приоритетом министр назвал правильное соотношение сил и средств на поле боя.

"Силы — это личный состав. Средства — это вооружение и техника, которыми этот личный состав оснащен. Если силы и средства сбалансированы, подразделения работают эффективно. Если средств меньше, это приводит к неэффективному использованию людей. А дальше – к потерям. Поэтому ответом на действия врага должно быть не увеличение количества людей в армии. Украина должна привлекать минимально необходимое количество личного состава и максимально качественно оснащать тех, кто выполняет задачи", – убежден Хмара.

По его словам, на поле боя необходимо делать все, чтобы имеющийся человеческий капитал выполнял задачи "эффективнее, качественнее и с меньшими потерями".

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