Командир має відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу до застосування на полі бою, - Хмара

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив на важливості достойного ставлення до військовослужбовців та підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Відповідальність командирів

Хмара назвав важливим напрямком роботи відомства людський капітал, що включає долучення, розвиток і утримання людей у Силах оборони.

"Основа Сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою", - сказав очільник оборонного відомства.

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Якість замість кількості

Окремим пріоритетом міністр назвав правильне збалансування сил і засобів на полі бою.

"Сили – це особовий склад. Засоби – це озброєння і техніка, якими цей особовий склад оснащений. Якщо сили і засоби в балансі, підрозділи працюють ефективно. Якщо засобів менше, це призводить до неефективного застосування людей. А далі – до втрат. Тому відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання", - переконаний Хмара.

За його словами, на полі бою необхідно робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання "ефективніше, якісніше і з меншими втратами".

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