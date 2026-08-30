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Новини Реформи в армії
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Командир має відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу до застосування на полі бою, - Хмара

Хмара

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив на важливості достойного ставлення до військовослужбовців та підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Відповідальність командирів

Хмара назвав важливим напрямком роботи відомства людський капітал, що включає долучення, розвиток і утримання людей у Силах оборони.

"Основа Сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою", - сказав очільник оборонного відомства.

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Якість замість кількості

Окремим пріоритетом міністр назвав правильне збалансування сил і засобів на полі бою.

"Сили – це особовий склад. Засоби – це озброєння і техніка, якими цей особовий склад оснащений. Якщо сили і засоби в балансі, підрозділи працюють ефективно. Якщо засобів менше, це призводить до неефективного застосування людей. А далі – до втрат. Тому відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання", - переконаний Хмара.

За його словами, на полі бою необхідно робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання "ефективніше, якісніше і з меншими втратами".

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Автор: 

військовослужбовці (5270) ЗСУ (9057) Хмара Євгеній (68)
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Топ коментарі
+6
Нам потрібні не гарні слова а реформи армії! Скасування більшості непотрібних доповідей, звітів, карт, замислів, які ніхто не читає, тотальне спрощення обліку та списання знищеної та використаної зброї та матеріальних засобів! Хмара має сформулювати своє бачення військових реформ. Якщо Хмара теж Каліф на час, то в нього дуже мало часу до чергового кадрового взбрику Зеленьского та мафії!
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30.08.2026 17:42 Відповісти
+3
Аби будь які гасла викликали довіру, для початку має бути негайна дія, а саме негайне і безумовне відновлення законів і внутрішніх наказів МО та ЗСУ, - припинення силових методів з боку ТЦК та СП підчас проведення оповіщення, негайне виконання наказу міністра оборони і головкома - заборона носіння балаклав, вимкнена боді камера під будь яким приводом, або «поломкою», а також заборона утримання насильне людей в приміщеннях ТЦК та СП та недопуск до них адвокатів і рідних. Тобто зробіть спочатки саме просте - примусьте всіх поважати ГОЛОВКОМА І МІНІСТРА ОБОРОНИ, які поважають і дотримуються законів, і не допустять.безкарного.порушення їх наказів їхніми ж підлеглими.
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30.08.2026 18:07 Відповісти
+2
Так за 12 років війни не було реформ! Де реформи? Ми як були радянською армією так і залишаємось! Де українське військо? До повага до військовослужбовців, до сержантів, до офіцерів, до командирів? Сирський міг вигнати комбрига просто за одне криве слово чи небажання виконувати ідіотські накази Сирського! Це радянська армія, це не українське військо! Тому чоловіки та жінки не хочуть мобілізовуватись в армію Сирського! Бо це дно!
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30.08.2026 18:03 Відповісти

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