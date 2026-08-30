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Кошта отреагировал на отказ Исландии от возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Антониу Кошта и отношения ЕС с Исландией

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что уважает решение граждан Исландии, которые на референдуме не поддержали возобновление переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Кошты для "Европейской правды".

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Кошта отреагировал на решение исландцев

"Исландия остается одним из ближайших и самых надежных партнеров ЕС, в частности в рамках ЕЭЗ. Оба лидера выразили желание и в дальнейшем укреплять отношения между ЕС и Исландией", — отметила пресс-секретарь.

Каков был результат референдума

По итогам референдума 52,8% граждан Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

В то же время 47,2% участников голосования поддержали возобновление таких переговоров.

Таким образом, большинство избирателей не поддержало возвращение к переговорному процессу о вступлении Исландии в ЕС.

  • К слову, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине стоит воспользоваться нынешним моментом для вступления в ЕС.

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Автор: 

Исландия (115) референдум (1530) Евросоюз (18854) Антониу Кошта (161)
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Топ комментарии
+4
небезпечно вступати у союз, в якому один член може заблокувати єдине розумне стратегічне рішення. Ірландці будуть чекати на зміни, щоб орбани чи інші фіци під російським впливом не наражали на небезпеку весь союз.
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30.08.2026 22:42 Ответить
+3
Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Британія зробили стратегічно вірний вибір.
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30.08.2026 22:25 Ответить
+3
І яким це чином створення ЄС посприяло створенню кацапів?
Буду вдячен за детальне роз'яснення бажано з доказами.
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30.08.2026 22:37 Ответить

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