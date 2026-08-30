Кошта отреагировал на отказ Исландии от возобновления переговоров о вступлении в ЕС
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что уважает решение граждан Исландии, которые на референдуме не поддержали возобновление переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Кошты для "Европейской правды".
Кошта отреагировал на решение исландцев
"Исландия остается одним из ближайших и самых надежных партнеров ЕС, в частности в рамках ЕЭЗ. Оба лидера выразили желание и в дальнейшем укреплять отношения между ЕС и Исландией", — отметила пресс-секретарь.
Каков был результат референдума
По итогам референдума 52,8% граждан Исландии проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.
В то же время 47,2% участников голосования поддержали возобновление таких переговоров.
Таким образом, большинство избирателей не поддержало возвращение к переговорному процессу о вступлении Исландии в ЕС.
- К слову, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине стоит воспользоваться нынешним моментом для вступления в ЕС.
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