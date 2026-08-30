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Кошта відреагував на відмову Ісландії від відновлення переговорів про вступ до ЄС

Антоніу Кошта та відносини ЄС з Ісландією

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що поважає рішення громадян Ісландії, які на референдумі не підтримали відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Кошти для Європейської правди.

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Кошта відреагував на рішення ісландців

"Ісландія залишається одним із найближчих і найнадійніших партнерів ЄС, зокрема в рамках ЄЕЗ. Обидва лідери висловили бажання й надалі зміцнювати відносини між ЄС та Ісландією", – зазначила речниця.

Яким був результат референдуму

За підсумками референдуму 52,8% громадян Ісландії проголосували проти відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Водночас 47,2% учасників голосування підтримали відновлення таких переговорів.

Таким чином, більшість виборців не підтримала повернення до переговорного процесу щодо вступу Ісландії до ЄС.

  • До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україні варто скористатися нинішнім моментом для вступу до ЄС.

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Автор: 

Ісландія (76) референдум (624) Євросоюз (10790) Кошта Антоніу (161)
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Топ коментарі
+4
небезпечно вступати у союз, в якому один член може заблокувати єдине розумне стратегічне рішення. Ірландці будуть чекати на зміни, щоб орбани чи інші фіци під російським впливом не наражали на небезпеку весь союз.
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30.08.2026 22:42 Відповісти
+3
Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Британія зробили стратегічно вірний вибір.
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30.08.2026 22:25 Відповісти
+3
І яким це чином створення ЄС посприяло створенню кацапів?
Буду вдячен за детальне роз'яснення бажано з доказами.
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30.08.2026 22:37 Відповісти

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