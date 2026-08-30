Кошта відреагував на відмову Ісландії від відновлення переговорів про вступ до ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що поважає рішення громадян Ісландії, які на референдумі не підтримали відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Кошти для Європейської правди.

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Кошта відреагував на рішення ісландців

"Ісландія залишається одним із найближчих і найнадійніших партнерів ЄС, зокрема в рамках ЄЕЗ. Обидва лідери висловили бажання й надалі зміцнювати відносини між ЄС та Ісландією", – зазначила речниця.

Яким був результат референдуму

За підсумками референдуму 52,8% громадян Ісландії проголосували проти відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Водночас 47,2% учасників голосування підтримали відновлення таких переговорів.

Таким чином, більшість виборців не підтримала повернення до переговорного процесу щодо вступу Ісландії до ЄС.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україні варто скористатися нинішнім моментом для вступу до ЄС.

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