Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 488 200 человек (+1 600 за сутки), 12 316 танков, 48 883 артиллерийских системы, 25 255 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 488 200 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 488 200 (+1 600) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 316 (+5) шт.
- боевых бронированных машин – 25 255 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 48 883 (+50) шт.
- РСЗО – 2 079 (+7) ед.
- средства ПВО – 1 597 (+3) шт.
- самолетов – 440 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 442 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055) шт.
- крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 141 920 (+467) шт.
- специальная техника – 4 621 (+7) ед.
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