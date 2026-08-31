Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 488 200 человек (+1 600 за сутки), 12 316 танков, 48 883 артиллерийских системы, 25 255 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 488 200 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 488 200 (+1 600) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 316 (+5) шт.

боевых бронированных машин – 25 255 (+7) шт.

артиллерийских систем – 48 883 (+50) шт.

РСЗО – 2 079 (+7) ед.

средства ПВО – 1 597 (+3) шт.

самолетов – 440 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 442 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 490 402 (+2 055) шт.

крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 141 920 (+467) шт.

специальная техника – 4 621 (+7) ед.

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