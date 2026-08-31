Международная спецоперация: полиция Украины, Албании и Казахстана ликвидировала сеть вербовочных колл-центров наркокартеля "Химпром". ФОТОрепортаж

Масштабную спецоперацию на двух континентах провела полиция трех стран - Украины, Албании и Казахстана. В сотрудничестве с Интерполом и DEA (США) ликвидирована сеть вербовочных колл-центров "Химпрома". Фактически - кадровое крыло транснациональной наркоимперии.

Об этом пишет в Facebook заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Андрей Небитов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как работала сеть вербовки "Химпрома"?

По его словам, через эти колл-центры "Химпром" набирал персонал, обслуживавший международную наркоторговлю: химиков, наркокурьеров, закладчиков. Людей втягивали в кабалу, из которой не было выхода. Преступники пользовались уязвимым положением граждан: подбирали кандидатов на страницах групп беженцев в соцсетях. Массово рассылали фейковые вакансии, предлагали легкие деньги на красивую жизнь.

"А внутри работники сталкивались с жесткой системой наказаний и значительными денежными штрафами. Тех, кто хотел уволиться, подвергали физическому насилию и лишали свободы", - говорится в сообщении.

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Результаты международной спецоперации на двух континентах

Как отмечается, в результате года кропотливой работы, инициированной Департаментом по борьбе с наркопреступностью НПУ и ГСУ, совместными силами:

Была окончательно пресечена деятельность двух вербовочных звеньев, действовавших как в Европе, так и в Азии

под стражу взяты семь человек, в том числе соорганизатор и вербовщики. Девяти лицам предъявлено подозрение, двум - заочно, среди них - лидер "Химпрома", который уже находится в розыске и в настоящее время скрывается за океаном.

17 человек задержаны в Казахстане. Еще двух граждан Украины, которые незаконно удерживали операторов колл-центров и применяли к ним насилие, судят в Албании.

В ходе спецоперации выявлены десятки активных членов "Химпрома", а также 31 Telegram-канал по продаже наркотиков, изъята наркопродукция.











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"Тотальное уничтожение наркосетей является выдающимся прецедентом в современной правоохранительной практике, который подтверждает высокий профессионализм украинской полиции, отмеченный нашими международными партнерами. Эта операция наглядно демонстрирует: межгосударственное партнерство, сотрудничество с Интерполом, Европолом, DEA США и решительные совместные действия являются решающей силой в борьбе с глобальной наркопреступностью", —-