Ликвидировано 42 нарколаборатории и изъято психотропных веществ на сумму 540 млн грн: завершена международная спецоперация "РУБИКОН". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Завершилась масштабная международная спецоперация "РУБИКОН", направленная на ликвидацию транснациональной системы промышленного производства и сбыта наркотиков и психотропных веществ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Подробности от следствия
Как отмечается, совместные следственные и оперативные мероприятия правоохранительных органов Украины, Польши и Молдовы продолжались с февраля этого года при участии Европола.
По данным следствия, сеть охватывала полный цикл наркобизнеса - от контрабанды прекурсоров и изготовления психотропных веществ до их хранения, логистики, онлайн-сбыта и легализации средств.
"Прекурсоры из стран ЕС контрабандой доставляли в Украину и Польшу. В подпольных лабораториях из них изготавливали α-PVP, амфетамин, мефедрон и другие психотропные вещества. Лаборатории обустраивали в арендованных частных домах, дачных кооперативах, гаражах и заброшенных промышленных помещениях", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Офисе генпрокурора, готовые наркотики фасовали на подпольных складах, отправляли почтовыми службами и распространяли через "закладчиков". Сбыт осуществлялся через более 130 анонимных площадок в мессенджерах и чат-ботах. Расчеты преимущественно проводились в криптовалюте.
Как проводилась спецоперация?
Спецоперация проходила в три этапа. Правоохранители пресекли работу нарколабораторий и складов, перекрыли трансграничные каналы поставки прекурсоров, задокументировали более 100 оперативных закупок, установили отправителей, администраторов онлайн-магазинов и места хранения наркотиков. На завершающем этапе ликвидированы остаточные ячейки сети и задержаны ее участники.
Результаты
По итогам трех этапов в Украине:
• проведено 1 209 обысков;
• 367 лицам сообщено о подозрении;
• ликвидировано 42 нарколаборатории;
• прекращена деятельность 138 складов готовой наркопродукции;
• раскрыто 56 наркомагазинов.
Из незаконного оборота изъято более тонны готовой наркопродукции и 22 тонны прекурсоров, из которых, по предварительным расчетам, можно было изготовить более 4 тонн наркотиков.
Также изъято 50 автомобилей, 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов США и 39 тыс. евро. Общая стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 540 млн грн.
"По предварительным подсчётам, изъятая наркопродукция и сырье - это несколько миллионов потенциальных доз, которые не попали в незаконный оборот", - добавили в Офисе генерального прокурора.
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