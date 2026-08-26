РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11968 посетителей онлайн
Новости Изготовление и сбыт наркотиков Ликвидация наркобизнеса
947 9

Ликвидировано 42 нарколаборатории и изъято психотропных веществ на сумму 540 млн грн: завершена международная спецоперация "РУБИКОН". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завершилась масштабная международная спецоперация "РУБИКОН", направленная на ликвидацию транснациональной системы промышленного производства и сбыта наркотиков и психотропных веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности от следствия 

Как отмечается, совместные следственные и оперативные мероприятия правоохранительных органов Украины, Польши и Молдовы продолжались с февраля этого года при участии Европола.

торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками
торговцы наркотиками

По данным следствия, сеть охватывала полный цикл наркобизнеса - от контрабанды прекурсоров и изготовления психотропных веществ до их хранения, логистики, онлайн-сбыта и легализации средств.

Читайте также: Изъят кокаин на 70 млн грн: СБУ разоблачила международный наркосиндикат. ФОТОрепортаж

"Прекурсоры из стран ЕС контрабандой доставляли в Украину и Польшу. В подпольных лабораториях из них изготавливали α-PVP, амфетамин, мефедрон и другие психотропные вещества. Лаборатории обустраивали в арендованных частных домах, дачных кооперативах, гаражах и заброшенных промышленных помещениях", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, готовые наркотики фасовали на подпольных складах, отправляли почтовыми службами и распространяли через "закладчиков". Сбыт осуществлялся через более 130 анонимных площадок в мессенджерах и чат-ботах. Расчеты преимущественно проводились в криптовалюте.

Как проводилась спецоперация?

Спецоперация проходила в три этапа. Правоохранители пресекли работу нарколабораторий и складов, перекрыли трансграничные каналы поставки прекурсоров, задокументировали более 100 оперативных закупок, установили отправителей, администраторов онлайн-магазинов и места хранения наркотиков. На завершающем этапе ликвидированы остаточные ячейки сети и задержаны ее участники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области полиция и СБУ ликвидировали межрегиональную организованную наркогруппировку. ФОТОрепортаж

Результаты

По итогам трех этапов в Украине:

• проведено 1 209 обысков;
• 367 лицам сообщено о подозрении;
• ликвидировано 42 нарколаборатории;
• прекращена деятельность 138 складов готовой наркопродукции;
• раскрыто 56 наркомагазинов.

Из незаконного оборота изъято более тонны готовой наркопродукции и 22 тонны прекурсоров, из которых, по предварительным расчетам, можно было изготовить более 4 тонн наркотиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй этап антинаркотической операции "Рубикон": разоблачено более 400 причастных, 146 подозреваемых, изъято наркотиков на 70 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также изъято 50 автомобилей, 1,6 млн грн, 167 тыс. долларов США и 39 тыс. евро. Общая стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 540 млн грн.

"По предварительным подсчётам, изъятая наркопродукция и сырье - это несколько миллионов потенциальных доз, которые не попали в незаконный оборот", - добавили в Офисе генерального прокурора.

Автор: 

наркотики (2251) Офис Генпрокурора (3349)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 