Ліквідовано 42 нарколабораторії та вилучено психотропів на 540 млн грн: завершено міжнародну спецоперацію "РУБІКОН". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершено масштабну міжнародну спецоперацію "РУБІКОН", спрямовану на ліквідацію транснаціональної системи промислового виробництва та збуту наркотиків і психотропних речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі від слідства

Як зазначається, спільні слідчі та оперативні заходи правоохоронців України, Польщі та Молдови тривали з лютого цього року за участі Європолу.



















За даними слідства, мережа охоплювала повний цикл наркобізнесу - від контрабанди прекурсорів та виготовлення психотропів до їх зберігання, логістики, онлайн-збуту та легалізації коштів.

Також читайте: Вилучено кокаїну на 70 млн грн: СБУ викрила міжнародний наркосиндикат. ФОТОрепортаж

"Прекурсори з країн ЄС контрабандою доставляли до України та Польщі. У підпільних лабораторіях із них виготовляли α-PVP, амфетамін, мефедрон та інші психотропні речовини. Лабораторії облаштовували в орендованих приватних будинках, дачних кооперативах, гаражах і покинутих промислових приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, готові наркотики фасували на підпільних складах, відправляли поштовими службами та поширювали через "закладників". Збут здійснювали через понад 130 анонімних майданчиків у месенджерах і чат-ботах. Розрахунки переважно проводили у криптовалюті.

Як проводилась спецоперація?

Спецоперація проходила у три етапи. Правоохоронці припинили роботу нарколабораторій і складів, перекрили транскордонні канали постачання прекурсорів, задокументували понад 100 оперативних закупок, встановили відправників, адміністраторів онлайн-магазинів та місця зберігання наркотиків. На завершальному етапі ліквідовано залишкові осередки мережі та затримано її учасників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині поліція та СБУ ліквідували міжрегіональне організоване наркоугруповання. ФОТОрепортаж

Результати

За результатами трьох етапів в Україні:



• проведено 1 209 обшуків;

• 367 особам повідомлено про підозру;

• ліквідовано 42 нарколабораторії;

• припинено роботу 138 складів готової наркопродукції;

• викрито 56 наркошопів.

Із незаконного обігу вилучено понад тонну готової наркопродукції та 22 тонни прекурсорів, з яких, за попередніми розрахунками, можна було виготовити понад 4 тонни наркотиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий етап антинаркотичної операції "Рубікон": викрито понад 400 причетних, 146 підозр, вилучено наркотиків на 70 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також вилучено 50 автомобілів, 1,6 млн грн, 167 тис. доларів США та 39 тис. євро. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 540 млн грн.

"За попередніми підрахунками, вилучена наркопродукція та сировина - це кілька мільйонів потенційних доз, які не потрапили до незаконного обігу", - додали в Офісі генпрокурора.