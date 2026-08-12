Вилучено кокаїну на 70 млн грн: СБУ викрила міжнародний наркосиндикат. ФОТОрепортаж
Викрито міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну та нейтралізовано діяльність угруповання.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Щомісяця ділки "заробляли" 15-20 млн грн.
В рамках спецоперації у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, які здійснювали збут ввезених з-за кордону оптових партій кокаїну, екстазі та інших психотропних речовин.
"Координатором угруповання на території України виявився мешканець столиці. Він підшукував на спеціалізованих форумах "працівників", які за грошову винагороду здійснювали збут наркотиків у різних регіонах України.
Під час проведення першої серії обшуків у фігурантів вилучено близько 2 кг кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом, у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кг кокаїну та інших сильнодіючих засобів. Загальна вартість вилученого - близько 70 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчиненому організованою групою.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також було задокументовано причетність трьох громадян України, які перебувають на території Королівства Іспанія, до організації зазначеного каналу наркотрафіку. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції до України.
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