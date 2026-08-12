Изъято кокаина на 70 млн грн: СБУ разоблачила международный наркосиндикат. ФОТОрепортаж

Раскрыт международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину, а деятельность преступной группировки нейтрализована.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Ежемесячно наркоторговцы "зарабатывали" 15–20 млн грн.

В рамках спецоперации в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях одновременно задержаны 10 участников наркосиндиката, которые осуществляли сбыт ввезенных из-за рубежа оптовых партий кокаина, экстази и других психотропных веществ.

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"Координатором группировки на территории Украины оказался житель столицы. Он подбирал на специализированных форумах "работников", которые за денежное вознаграждение осуществляли сбыт наркотиков в различных регионах Украины.

В ходе проведения первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества. Впоследствии в тайниках злоумышленников обнаружено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств. Общая стоимость изъятого - около 70 млн грн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенном организованной группой.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также была задокументирована причастность трех граждан Украины, находящихся на территории Королевства Испания, к организации указанного канала наркотрафика. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Украину.

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