Другий етап антинаркотичної операції "Рубікон": викрито понад 400 причетних, 146 підозр, вилучено наркотиків на 70 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В рамках другого етапу спецоперації "Рубікон" вилучено наркопродукції, яка за цінами "чорного" ринку становить майже 70 мільйонів гривень.
Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
До другого етапу операції було залучено понад 1000 правоохоронців: підрозділи боротьби з наркозлочинністю, слідчі підрозділи, працівники головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві за процесуального керівництва обласних та окружних прокуратур. Заходи проводилися у взаємодії з Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України та ГУ ДСНС України в Чернівецькій області.
Було задокументовано діяльність осіб, причетних до облаштування нарколабораторій та організації, адміністрування і забезпечення функціонування масштабної системи збуту наркопродукції.
Йдеться як про безпосередніх лаборантів та збувачів, так і про учасників інфраструктури, які забезпечували роботу онлайн-магазинів, каналів комунікації, логістику, фінансові розрахунки та інші елементи незаконного наркоринку.
Завдяки, зокрема, кримінальному аналізу, OSINT-інструментам та блокчейн-розвідці, вдалося встановити зв’язки між учасниками злочинних груп, канали збуту, цифрові сліди, фінансові потоки, криптовалютні транзакції та інші ключові елементи діяльності наркоугруповань.
Буковина
Ліквідовано лабораторію з виготовлення психотропної речовини alpha-PVP та перекрили канал постачання психотропу "клієнтам" із різних регіонів держави. Загалом вилучили "товару" на майже 44 мільйони гривень та затримали двох членів наркоугруповання.
Київ
Ліквідовано лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін, яку надалі реалізовували на території столиці. Організатора затримано.
Полтавщина
Затримано двох організаторів схеми незаконного обігу прекурсору "фенілнітропропен". У ході проведення обшуків у них вилучили близько 14 кілограм прекурсору з якого можна було б виготовити майже 14 кг амфетаміну.
Результати
Всього встановлено понад 400 осіб, причетних до наркодіяльності, з яких 146 вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Ліквідовано лабораторію по виробництву a-PVP та три по виробництву амфетаміну. Вилучено майже 90 кг наркопродукції з яких: 67 кг - a-PVP; 4 кг канабісу; 3,6 кг – амфетаміну; 1,3 кг – мефедрону та інші. Також - понад 570 літрів прекурсорів.
Також було припинено діяльність каналів онлайн-збуту наркотичних засобів і психотропних речовин.
Перший етап операції
Як нагадали в Офісі Генпрокурора, в рамках першого етапу операції "Рубікон" у лютому 2026 року було викрито транснаціональну мережу наркобізнесу з повним циклом роботи - від постачання прекурсорів із країн ЄС і промислового виробництва до логістики та збуту в Україні, Польщі, Грузії й Молдові.
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