Второй этап антинаркотической операции "Рубикон": раскрыто более 400 причастных, 146 подозреваемых, изъято наркотиков на сумму 70 млн грн. ФОТОрепортаж

В рамках второго этапа спецоперации "Рубикон" изъята наркопродукция, стоимость которой по ценам "черного" рынка составляет почти 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

К второму этапу операции было привлечено более 1000 правоохранителей: подразделения по борьбе с наркопреступностью, следственные подразделения, сотрудники главных управлений Национальной полиции в областях и городе Киеве под процессуальным руководством областных и окружных прокуратур. Мероприятия проводились во взаимодействии с Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины и ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Была задокументирована деятельность лиц, причастных к обустройству нарколабораторий, а также к организации, управлению и обеспечению функционирования масштабной системы сбыта наркопродукции.

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Речь идет как о непосредственных лаборантах и сбытчиках, так и об участниках инфраструктуры, которые обеспечивали работу онлайн-магазинов, каналов коммуникации, логистику, финансовые расчеты и другие элементы незаконного наркорынка.

Благодаря, в частности, криминалистическому анализу, OSINT-инструментам и блокчейн-разведке, удалось установить связи между участниками преступных групп, каналы сбыта, цифровые следы, финансовые потоки, криптовалютные транзакции и другие ключевые элементы деятельности наркогруппировок.

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Буковина

Ликвидирована лаборатория по изготовлению психотропного вещества alpha-PVP и перекрыт канал поставки психотропа "клиентам" из разных регионов страны. Всего изъято "товара" на сумму почти 44 миллиона гривен и задержаны два члена наркогруппировки.

Киев

Ликвидирована лаборатория по изготовлению психотропного вещества амфетамина, которое впоследствии реализовывалось на территории столицы. Организатор задержан.

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Полтавская область

Задержаны два организатора схемы незаконного оборота прекурсора "фенилнитропропен". В ходе обысков у них изъяли около 14 килограмм прекурсора, из которого можно было бы изготовить почти 14 кг амфетамина.

Результаты

Всего установлено более 400 лиц, причастных к наркодеятельности, из которых 146 уже уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Ликвидирована лаборатория по производству a-PVP и три лаборатории по производству амфетамина. Изъято почти 90 кг наркопродукции, из которых: 67 кг — a-PVP; 4 кг каннабиса; 3,6 кг — амфетамина; 1,3 кг — мефедрона и прочее. Также — более 570 литров прекурсоров.

Кроме того, была пресечена деятельность каналов онлайн-сбыта наркотических средств и психотропных веществ.







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Первый этап операции

Как напомнили в Офисе генерального прокурора, в рамках первого этапа операции "Рубикон" в феврале 2026 года была раскрыта транснациональная сеть наркобизнеса с полным циклом работы — от поставок прекурсоров из стран ЕС и промышленного производства до логистики и сбыта в Украине, Польше, Грузии и Молдове.

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