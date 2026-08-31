Міжнародна спецоперація: поліція України, Албанії та Казахстану ліквідувала мережу вербувальних call-центрів наркокартелю "Хімпром". ФОТОрепортаж

Масштабну спецоперацію на двох континентах провела поліція трьох країн - України, Албанії та Казахстану. У координації з Інтерполом і DEA (США) ліквідовано мережу вербувальних call-центрів "Хімпрому". Фактично - кадрове крило транснаціональної наркоімперії.

Про це пише у фейсбуку заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працювала мережа вербування "Хімпрому"?

За його словами, через ці call- центри "Хімпром" набирав персонал, який обслуговував міжнародну наркоторгівлю: хіміків, наркокур’єрів, закладників. Людей затягували в кабалу, з якої не було виходу. Злочинці користувались вразливим станом громадян: підшукували кандидатів на сторінках груп біженців у соцмережах. Масово розсилали фейкові вакансії, пропонували легкі гроші на красиве життя.

"А всередині працівники стикалися з жорсткою системою покарань і значними грошовими штрафами. Тих, хто хотів звільнитися, карали фізично і позбавляли волі", - йдеться у повідомленні.

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Результати міжнародної спецоперації на двох континентах

Як зазначається, у результаті року ретельної роботи, ініційованої Департаментом боротьби з наркозлочинністю НПУ та ГСУ, спільними силами:

було остаточно припинено діяльність 2 вербувальних ланок, які діяли як у Європі, так і в Азії

взято під варту сімох осіб, зокрема співорганізатора і вербувальників. Дев’ятьом особам оголошено підозру, двом - заочно, серед них - лідер "Хімпрому", який вже перебуває в розшуку і наразі переховується за океаном.

17 осіб затримано в Казахстані. Ще двох громадян України, які незаконно утримували операторів call-центрів та застосовували до них насильство, судять в Албанії.

під час спецоперації встановлено десятки активних членів "Хімпрому", а також 31 телеграм-канал з продажу наркотиків, вилучено наркопродукцію.











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"Тотальне знищення наркомереж є визначним прецедентом у сучасній правоохоронній практиці, який підтверджує високий професіоналізм української поліції, відмічений нашими міжнародними партнерами. Ця операція наочно демонструє: міждержавне партнерство, співпраця з Інтерпол, Європол, DEA USA та рішучі спільні дії є вирішальною силою у боротьбі з глобальною наркозлочинністю", - наголосив Нєбитов.