РФ перебрасывает военные корабли в Средиземное море, - Плетенчук

Российские корабли, за которыми британский флот следил в течение трёх суток во время прохождения через Ла-Манш и Северное море, могут направляться в Средиземное море. Среди возможных пунктов назначения — Ливия и сирийский порт Тартус.

Об этом заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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Известно, что британский флот три суток следил за отрядом кораблей РФ, следовавших через Ла-Манш и Северное море.

"У них (РФ) нет самых коротких маршрутов, чтобы попасть в Средиземное море. Поэтому, думаю, речь идет скорее о присутствии именно в Средиземноморье. То есть в Африке. Одно слово, в принципе, которое дает ответ на эти вопросы.

Потому что эти корабли — это фактически военные конвои. И раньше они использовали эти суда для так называемого сирийского экспресса. Теперь они просто возвращаются в Средиземное море, где у них много интересов, в обход Европы. По пути никто их не будет блокировать. Зайти никуда нельзя. Путь довольно длинный. Возможно, это одна из причин, почему в составе есть танкер. С другой стороны, точно, мне, например, неизвестно, с какой именно целью танкеры туда заходят", — пояснил Плетенчук.

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По словам пресс-секретаря, российские корабли могут зайти в Ливию, вероятно, в Сирию, в порт Тартус.

Кроме того, он добавил, что россияне часто проводят маневры у берегов стран-членов НАТО, в частности в Балтийском море.

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