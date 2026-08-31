Путин стремится захватить всю Украину, а не только Донбасс, - Хмара
Министр обороны Евгений Хмара заявил, что РФ стремится захватить всю Украину, а не только Донецкую и Луганскую области.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.
Экзистенциальная угроза
"Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель - вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война. Путин рассматривает эту войну как часть продолжения формирования своей империи. Его цель — захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в строительство российского государства", — сказал глава оборонного ведомства.
Опасность уступок
Министр отметил, что любые уступки Путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение того, что давление работает и агрессию можно продолжать.
Планы врага по мобилизации
Хмара напомнил, что Россия рассматривает возможность проведения новой мобилизации: привлечь ещё около 300 тысяч человек в этом году и ещё 300 тысяч в следующем.
Путь к остановке агрессора
По его мнению, Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну.
"Это можно сделать только силой – и только эффективно", – подытожил Хмара.
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Може час вже ломати ці плани ***** діями, а не повідомленням про бажання путєна?
Чи хтось порадив пригнічувати народ неминучостю втілення мрій ***** аби не думали ні про що інше ніж про свої страхи? З таким настроєм жодні перемоги не можливі. Люди мають відчувати технологічний прорив в усьому а не в тому, що пачки бабла в кішенях вже стали мішками в багажнику!