Путин стремится захватить всю Украину, а не только Донбасс, - Хмара

Министр обороны Евгений Хмара заявил, что РФ стремится захватить всю Украину, а не только Донецкую и Луганскую области.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Экзистенциальная угроза

"Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель - вся Украина. Для Украины это экзистенциальная война. Путин рассматривает эту войну как часть продолжения формирования своей империи. Его цель — захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в строительство российского государства", — сказал глава оборонного ведомства.

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Опасность уступок

Министр отметил, что любые уступки Путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение того, что давление работает и агрессию можно продолжать.

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Планы врага по мобилизации

Хмара напомнил, что Россия рассматривает возможность проведения новой мобилизации: привлечь ещё около 300 тысяч человек в этом году и ещё 300 тысяч в следующем.

Путь к остановке агрессора

По его мнению, Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну.

"Это можно сделать только силой – и только эффективно", – подытожил Хмара.

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